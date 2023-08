Tuntemattomasta numerosta lähetetty viestejä ympäri Ruotsia – pyydetään lähettämään kuvia koraanin polttajista

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpö on tietoinen tekstiviesteistä. Säpöstä ei osata sanoa, ketkä viestin ovat saaneet tai kuinka monelle viestejä on lähetetty.



Lähettäjä on nimetön. Viestissä on linkki verkkosivulle, jonne ihmisiä pyydetään lähettämään kuvia Koraanin polttaneista ja heille luvataan "erikoispalkkio". Säpö kehottaa olemaan lähdettä kohtaan kriittinen ja muistuttaa, että mikä tahansa rikokseen viittaava pitää ilmoittaa poliisille.