Tunteet kuumenevat Myyrä-tehtävässä: "Tossa ei ollut mitään järkeä"

Myyrä -sarjan neljännessä jaksossa 2. lokakuuta kilpailijat siirtyvät kisaamaan Tallinnaan. Jakson toisessa tehtävässä juontaja Roope Salminen järjestää kilpailijoille huutokaupan, jossa kisaajilla on mahdollisuus huutaa itselleen etuja.

Oman mausteensa huutokauppaan tuo järjestely, jossa kilpailijoiden välillä on sermit. He voivat huutaa itselleen etuja kättä nostamalla, eikä heille paljasteta kuka hyödykkeitä ostaa. Huutokauppaa käydään kisaajien yhteisestä Myyräpotista, jonne on tässä vaiheessa kertynyt rahaa yli 10 000 euroa.