Tunnistatko nämä varmat kevään merkit? Katso MTV Uutisten lukijoiden kuvat pääsiäisen vietosta

MTV Uutiset on kuluneen viikonlopun aikana saanut läjäpäin lukijoiden kuvia ja videoita aurinkoisesta pääsiäisen vietosta.

Pääsiäistä on vietetty suuressa osassa maata plussakeleissä. Lapissa lämpötila on painunut miinukselle, mutta sää on sielläkin ollut keväisen aurinkoinen.