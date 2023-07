Tukholmassa suunniteltu juutalaisten Tooran poltto – Israel tuomitsee

Ruotsissa poliisi on myöntänyt luvan julkiseen kokoontumiseen miehelle, joka on suunnitellut polttavansa lauantaina juutalaisten Tooran ja kristittyjen Raamatun Israelin Tukholman-suurlähetystön ulkopuolella. Tapaus on herättänyt suurta huomiota Israelissa.



– Israelin presidenttinä tuomitsin Koraanin polttamisen, joka on maailmanlaajuisesti pyhä muslimeille. Nyt olen surun murtama, että sama kohtalo odottaa heprealaista Raamattua, juutalaisen kansan ikuista kirjaa, sanoi Israelin presidentti Isaac Herzog lausunnossaan Times of Israel -lehden mukaan.



Herzogin mukaan suunnitelmat Tooran polttamisesta ovat "puhtaan vihan" ilmaus.



Myös Israelin ulkoministeri Eli Cohen tuomitsi suunnitelman.



Lupa-anomuksessa mies sanoi polttavansa Tooran ja Raamatun vastauksena Koraanin polttamiselle moskeijan ulkopuolella kesäkuussa.