Törkytaklaus ja paarit jäälle SM-liigassa – nyt tuli murheellinen tieto

Jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä koettiin pelottava tilanne lauantaina, kun Tapparan Juuso Nykänen iski kyynärpäällä Kiekko-Espoon Miro Keskitaloa päähän. Nyt Kiekko-Espoo on tiedottanut, että Keskitalon kausi on ohi.

Keskitalo jouduttiin kuljettamaan paareilla ulos kaukalosta. Nykäselle tuli tilanteesta suihkutuomio ja tapahtuma eteni Liigan kurinpidon tutkintaan. Itse ottelu päättyi Tapparan 2-1-voittoon. Otteluvoitot ovat nyt tasan 2-2 ja puolivälieriin etenevä joukkue ratkaistaan maanantaina Espoossa.

– Kyseessä on merkittävä pään ja kasvojenalueen vamma, joka vaatii jatkohoitoa. Miron vointi on olosuhteisiin nähden ok. Kausi on Miron osalta ohi. Tiedotamme tilanteesta lisää kokonaiskuvan selvitessä. Koko yhteisö toivottaa Mirolle pikaista paranemista, Kiekko-Espoo ilmoitti Facebook-sivullaan.

– Tilanteen useaan otteeseen katsoneena, niin teko on todella vaarallinen, piittaamaton ja pelin hengen vastainen. Tuollaiset eivät kuulu jääkiekkoon, Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits kommentoi MTV Urheilulle.

Katso taklaustilanne pääkuvan videolta.

Juttua päivitetty 17.40: Lisätty Kim Hirscovitsin kommentit.