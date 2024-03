Timrån jättävä suomalaispelaaja ylistää Olli Jokista: "Paras, jonka seura voi löytää"

– Hän on todella hyvä. Hän vaatii paljon ja nostaa harjoitteiden tasoa. Hän saa pelaajista enemmän irti. Luvassa on enemmän "pohjoisamerikkalaista" tyyliä, Rindell kehui Jokista ruotsalaismediassa.

– Siihen (Jukureista lähtemiseen) oli monia syitä. Me pidämme toisistamme ja minulla on hänestä vain hyvää sanottavaa.

– Uskon, että monet Timråssa tulevat ottamaan isoja askelia urallaan, kun Jokinen on valmentajana. Uskon, että tämä on Timrålle hyväksi, muutos on oikea suunta ja hän on paras, jonka seura voi löytää, Rindell suitsutti.