Tiedätkö, miten tulee toimia, jos kuulet tämän äänen? Yleisen vaaramerkin tunnistaminen on elintärkeä taito, joka monelta puuttuu

Varo sosiaalisen median huhupuheita

Poikkeusoloissa voi joutua hakeutumaan väestösuojaan

Väestösuojat ovat suuria rakennelmia, joissa on resurssit suojautua vakavaltakin uhalta. Ne on usein rakennettu kallion sisään, ja Helsingissä myös osa metroasemista toimii väestönsuojina hätätilanteessa.

Parviaisen mukaan näin äärimmäisissä tilanteissa kuin aseellisessa hyökkäyksessä niin viranomaiset kuin kansalaisetkin yleensä tietävät etukäteen, että uhka on olemassa. Myöskin esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuudessa säteilyuhka on tiedossa ennen kuin vaara on välitön. Tällöin toimintaohjeet on ehditty antaa hyvissä ajoin ennen vaaramerkin kuulemista.