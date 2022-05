The Rasmus täräytti Euroviisujen toisen semifinaalin upeasti käyntiin – yleisö lauloi villisti mukana

Ensimmäisenä Euroviisujen toisessa semifinaalissa esiintynyt The Rasmus taistelee finaalipaikasta Italian Torinossa.

Toisen semifinaalin on puhuttu olevan kovatasoisempi, kuin ensimmäisen ja mukana on muun muassa läntinen naapurimme Ruotsi, joka on yksi tämän vuoden ennakkosuosikeista.