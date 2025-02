Thaimaassa lähes parikymmentä ihmistä kuoli bussiturmassa

Bussin kuljettajan mukaan ajoneuvo suistui alas jarrujen pettäessä.

Thaimaassa lähes parikymmentä ihmistä on kuollut bussionnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona linja-auton suistuttua alas rinteeltä Prachin Burin maakunnassa Bangkokin itäpuolella.

Kaksikerroksisen linja-auton kyydissä oli onnettomuushetkellä lähes 50 ihmistä. Bussi kuljetti paikallisia viranomaisia, jotka olivat suorittamassa kenttävierailua alueellaan.

Poliisin mukaan onnettomuuspaikalta löydettiin 17 ihmistä kuolleena ja yksi ihminen kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa. Bussin kuljettaja on kertonut poliisille, että ajoneuvo suistui alas jarrujen pettäessä.

Thaimaassa liikenneturvallisuus on maailman huonoimpia. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan vuosittain liikenteessä kuolee maassa noin 20 000 ihmistä. Valtaosaan onnettomuuksista syynä on ajoneuvon huonokuntoisuus tai kuljettajan tekemä virhe.