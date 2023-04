Maailman merkittävin ympäristöpalkinto Suomeen – dosentti Tero Mustonen palkittiin hiilinielujen elvyttämisestä

Palkinnon takana on Mustosen yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos-osuuskunnan työ ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.

Mustonen luotsaa Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ennallistamisohjelmaa. Pääosin säätiörahoitteisen ohjelman piirissä on yli 50 000 hehtaaria soita, vesistöjä, metsiä ja kosteikkoja.

Ennallistamisohjelman suurin yksittäinen kohde on Muhoksen Kivisuo, jonka koko on yli 750 hehtaaria. Ohjelman suurin kokonaisuus on Koitajoen ennallistamisprosessi. Sen aikana vuoteen 2025 mennessä ennallistetaan muun muassa 1 000 hehtaaria soita, uudistetaan vaelluskalojen elinympäristöjä ja etsitään ratkaisuja erittäin uhanalaisen järvilohen tulevaisuuden turvaamiseksi Ala-Koitajoella.