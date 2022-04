Tero Lehterältä tiukka huomio TPS-tähti Markus Nurmesta – kaukalosta näkyi huolestuttavia merkkejä

Jääkiekon SM-liigassa TPS on nyt todella ahtaalla, kun Tappara johtaa jo finaalisarjaa voitoin 3–0. C Moren asiantuntija Tero Lehterä jakoi maanantain kolmannen ottelun jälkeen huolestuneen huomion TPS-tähdestä Markus Nurmesta. Kaukalosta välittyneet merkit kertoivat siitä, että Nurmi on nyt turhautunut – eikä pelkästään poikittaisten mailojen takia. Analyysi näkyy jutun yläreunan videolta.