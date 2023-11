Tässä ovat TTK-semifinaalin tanssilajit ja kappaleet – lähetyksen kruunaa Jenni Vartiainen

MATTI & KATRI

HIDAS VALSSI: Come Away With Me (Norah Jones)

PASO DOBLE: Believer (Imagine Dragons)



PERNILLA & ANSSI

TANGO: Bad Habits (DJ Zavodnov, DJ Maksy orig. Ed Sheeran)

PASO DOBLE: Bring Me To Life (Evanescence)



YEBOYAH & VALTTERI

WIENINVALSSI: Fallin' (Alicia Keys)

CHA CHA CHA: Crazy In Love (Beyoncé, JAY-Z)