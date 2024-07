Tässä on Pariisin olympialaisten tarkimmin varjeltu salaisuus – onko se joku heistä?

Olympiatuli sytytettiin Kreikassa perinteisessä seremoniassa 16. huhutikuuta, minkä jälkeen se aloitti pitkän matkansa, joka huipentuu Pariisiin perjantaina. Kaikkiaan olympiasoihdulla on ollut matkan aikana yli 10 000 kantajaa. Olympiatuli palaa kisojen ajan Jardin des Tuileries'n puistossa.

Marie-Jose Perec

Guadaloupessa syntynyt Perec voitti 400 metrin kultaa Barcelonassa vuonna 1992. Vuonna 1996 Atlantassa hän juhli tuplakultaa juostuaan voittoon 200 metrillä ja 400 metrillä. Perec on jo kantanut olympiasoihtua sen vieraillessa Guadeloupessa, mutta Estanguet'n mukaan myös tulta jo aiemmin kantanut henkilö voi olla roihun lopullinen sytyttäjä.

Omar Sy

The Untouchables -tähti on yksi Ranskan rakastetuimmista personista. Hän tähdittää myös Netflix-sarja Lupinia, jonka ensimmäinen kausi oli alustan kolmanneksi katsotuin ei-englanninkielinen sarja lähes 100 miljoonalla katsojalla.

Zinedine Zidane

Thomas Pesquet

Ranskalainen on Euroopan kokenein astronautti, joka on viettänyt lähes 400 päivää avaruudessa. Huiman suosionsa ansiosta Pesquet on tuttu näky eri televisio-ohjelmissa.