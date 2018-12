Tapaninpäivänä sää poutaantuu ja kylmenee hieman

Itä-Suomessa voi sadella hiutaleita vielä tapaninpäivänä, mutta muu Suomi on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan poutainen ja jopa selkeä.

Välipäiviksi on luvassa vaihtelevaa säätä. Torstaiyönä lännestä on tulossa uusi pilvisyys ja sadealue, ja koko Suomeen on odotettavissa lunta, joka voi lounaassa tulla räntänä.