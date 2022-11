Nämä kappaleet kuullaan Tanssii Tähtien Kanssa -finaalissa – parit esittävät kolme tanssia

Tulevana sunnuntaina 20. marraskuuta kaikilla on tanssittavanaan kolme tanssia ja koemme jotain ennen näkemätöntä. Illan päätteeksi selviää, kuka on parketin uusi mestari.

TÄHTIPARIEN TANSSIT:

TÄHTIPARIEN LAJIT JA KAPPALEET:

JAAKKO & ANSKU

JIVE/QUICKSTEP: Show Me How You Burlesque (Christina Aguilera)

FREESTYLE: Peto on irti (Antti Tuisku)