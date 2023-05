Tampereella kadonneesta 13-vuotiaasta pojasta kaivataan havaintoja: "Pitkähkö sekava tukka"

13-vuotias nuori on poistunut kotoaan perjantaina aamulla eikä häntä ole sen jälkeen tavoitettu. Poliisin mukaan pojalla on yllään mustat verkkarit, musta Niken verkkatakki sekä musta HH-huppari, jalassaan hänellä on vaalean harmaat Adidaksen lenkkarit ja mukanaan hänellä on musta reppu. Poliisi kuvailee lisäksi, että pojalla on maantienvärinen, pitkähkö sekava tukka.