Taas yksi ministeri erosi Britanniassa Brexitin takia – "Britannia on kaaoksen partaalla"

Johnson vaati pääministeri Theresa Mayta järjestämään kansanäänestyksen Brexitistä, koska hänen mukaansa Brexit on osoittautunut aivan toisenlaiseksi kuin aikoinaan luvattiin. Johnsonin mukaan Britanniaa uhkaa kaaos EU-eron takia.

– Britannia on suurimman kaaoksen partaalla sitten toisen maailmansodan, Johnson sanoo.

Mies itse on äänestänyt EU:hun jäämisen puolesta. May on jo tyrmännyt Johnsonin vaatimuksen.