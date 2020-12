Syttymisherkkää kemikaalia vuotanut ympäristöön Lempäälässä – Tampereentien liikenne on katkaistu

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että Tampereentiellä Lempäälässä Kiilto Oy:n kemiantehtaalla on sattunut kemikaalivuoto. Vinyyliasetaattia on päässyt vuotamaan suoja-altaaseen ja siitä tehtaan ulkopuolelle. Kyseessä on syttymisvaarallinen aine.