Suuri tulipalo Pariisin keskustassa – Gare de Lyonin rautatieasema evakuoitiin osittain

Pariisin keskustassa on ollut suuri tulipalo, ja yksi kaupungin päärautatieasemista, Gare de Lyon, on jouduttu osin evakuoimaan. Poliisi on kehottanut välttämään aluetta, jotta pelastushenkilöstö voi tehdä työtään. Palo on poliisin mukaan jo saatu hallintaan ja sitä sammutetaan parhaillaan.