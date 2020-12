Suuri operaatio käynnissä Kokemäellä: Etsittävälle miehelle kuuluvia vaatteita löytynyt – "Ulkopuolisten vältettävä aluetta"

Etsintöjä on tehty hankalissa olosuhteissa Puolimatkansuon maastossa. Kadonneelle miehelle kuuluvia vaatteita ja omaisuutta on löytynyt metsään suuntautuvan jäljen varrelta.

Poliisi on pyytänyt apua etsintöihin paikalliselta pelastustoimelta. Maavoimat on käskenyt virka-apuosaston Porin Prikaatista etsintään, ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu on lähettänyt kymmeniä vapaaehtoisia.