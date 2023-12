Superlupaus saattaa olla sivussa Nuoria Leijonia vastaan – tästä taklauksesta napsahti suihkutuomio

Celebrini on ainoa vuonna 2006 syntynyt pelaaja Kanadan MM-ryhmässä. Hän on pelannut tällä kaudella yliopistosarjaa Bostonin riveissä ja tehnyt 15 ottelussa tehopisteet 10+15=25. Celebrini on pistepörssissä neljäntenä ja on koko sarjan nuorin pelaaja. Hänen uskotaan menevän ykkösvarauksena ensi kesän varaustilaisuudessa.