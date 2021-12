Suonenjoen ampumatapausta tutkitaan ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena – poliisi ottanut kolme epäiltyä kiinni

Tapahtumapaikka on lähellä Suonenjoen keskustaa. Laukaus oli ammuttu omakotitalon pihassa.



Esitutkinnassa ilmitulleiden seikkojen perusteella tapahtumassa on käytetty yhtä ampuma-asetta. Tapahtumassa ei ole kukaan loukkaantunut ampumisen seurauksena, eikä tarkoituksena ole ollut aiheuttaa sivullisille vaaraa.



Tapahtuman esitutkinta on alkuvaiheessa. Poliisi on ottanut tapahtumapaikalta kiinni kolme epäiltyä tekijää. Tutkittavat rikosnimikkeet ovat tällä hetkellä ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen.



Poliisi tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä on liikkunut sivullisia henkilöitä. Poliisi pyytää ilmoittamaan tapaukseen liittyvistä havainnoista ja tiedoista vihjepuhelimen numeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi