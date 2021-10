Suomi pyrkii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi – tästä syystä valinta on melko varma

Vuonna 2006 perustettu ihmisoikeusneuvosto on YK:n keskeisin ihmisoikeuksia käsittelevä elin. Neuvostossa on 47 jäsentä, jotka valitaan maaryhmittäin kolmen vuoden kausille.

Suomi oli ihmisoikeusneuvoston jäsen vuosina 2006–2007. Tällä hetkellä Suomi on ihmisoikeusneuvostossa tarkkailijana. Suomen valinta neuvoston jäseneksi on hyvin todennäköinen, sillä Länsi-Euroopan maaryhmässä on paikkoja jaossa yhtä paljon kuin hakijoitakin.