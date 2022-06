Suomen ex-kunniakonsuli pidätettiin Espanjassa – epäillään salakuljettaneen kymmenien miljoonien edestä khat-huumetta

Suomen entinen kunniakonsuli Albert Ginjaume on pidätetty Espanjassa. Hänen epäillään salakuljettaneen afrikkalaista khat-huumetta yli 60 miljoonan euron edestä. Poliisi tiedotti Ginjaumen pidätyksestä keskiviikkona aamupäivällä.

Poliisilähteet kertovat, että Ginjaumen epäillään olleen osallisena organisaatiossa, joka on käyttänyt salakuljetukseen kolmea peiteyritystä ja lähisuhteita Barcelonan tulliin. Khat on pensasmainen kasvi, jonka lehdissä on psykoaktiivisia ainesosia.