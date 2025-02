Suomalaisvalmentajan Mestarien liiga -seura palkkasi hollantilaislegendan peräsimeensä

Arsenalin ja Manchester Unitedin entinen tähtihyökkääjä Robin van Persie on nimitetty hollantilaisseura Feyenoordin uudeksi päävalmentajaksi.

Van Persie, joka lopetti pelaajauransa vuonna 2019, on jättänyt hollantilaisen Heerenveenin siirtyäkseen entisen seuransa peräsimeen. 41-vuotias pelasi Feyenoordin riveissä kahdella eri jaksolla, joiden aikana hän teki kaikkiaan 46 maalia 122 ottelussa.

Van Persie toimi myös Feyenoordin apuvalmentajana Dick Advocaatin alaisuudessa ennen kuin hän otti Heerenveenin vastuulleen viime vuoden toukokuussa.

Hollannin maajoukkueikoni ehti valmentaa Heerenveeniä 23 ottelun ajan. Yhdeksäntenä Eredivisiessä oleva joukkue voitti näistä peleistä seitsemän.

Van Persie on allekirjoittanut Feyenoordin kanssa vuoteen 2027 asti ulottuvan sopimuksen. Hänen apuvalmentajanaan toimii Rene Hake, joka kuului aiemmin Erik ten Hagin valmennusryhmään Manchester Unitedissa.

Feyenoord vahvistaa myös verkkosivuillaan, että seuran suomalainen maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen jatkaa seuran valmennustiimissä.

Jyri Nieminen on arvostettu valmentaja Feyenoordissa.IMAGO/Box to Box Pictures/ All Over Press

– Kaikki tietävät, miten erityinen side minulla on Feyenoordiin. Odotan valtavasti pelaajaryhmän kanssa työskentelemistä yhdessä vahvan taustatiimin kanssa, van Persie sanoi.

Feyenoord on Hollannin pääsarjassa kolmantena, 11 pisteen päässä sarjakärki Ajaxista. Brian Priske sai seurasta potkut helmikuun alussa, minkä jälkeen Pascal Bosschaart toimi hetken aikaa joukkueen vastuuvalmentajana.

Feyenoord lukeutuu Mestarien liigan suurimpiin yllättäjiin. Seura eteni aiemmin tällä viikolla neljännesvälieriin päihitettyään AC Milanin yhteismaalein 2–1 ja haastaa seuraavaksi kilpailussa Inter Milanin.