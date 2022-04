Suomalaistuomari puhaltaa jalkapallon EM-kisoissa

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti tiistaina erotuomarivalinnat heinäkuussa Englannissa pelattavaan naisten EM-lopputurnaukseen, jossa mukana on myös Suomen maajoukkue. Erotuomareita turnauksessa on kaksitoista, ja joukossa on myös suomalainen huipputuomari Lina Lehtovaara.