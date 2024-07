Suomalaishyökkääjä siirtyy Sveitsistä Ruotsiin

26-vuotias Luoto on pelannut uransa aikana myös Pohjois-Amerikassa. Työteliään hyökkääjän vyöllä on 23 NHL-ottelua ja 74 AHL-ottelua.

SM-liigassa Luoto on pelannut 175 peliä, joiden aikana pisteitä on kertynyt 61. Luoto on voittanut urallaan kaksi Suomen mestaruutta Tapparan paidassa.