Suomalaishyökkääjä onnistui vihdoin maalinteossa NHL:ssä – Boston otti NHL:ssä vieraspisteet New Jerseyltä

Haula pääsi iskemään kiekon paluukiekosta ohi New Jerseyn maalivahdin Jonathan Bernierin , kun tämä oli torjunut Anton Blidhin laukauksen eteensä.

Haula, 30, on pelannut tällä kaudella 12 ottelua, mutta tehopisteitä on kertynyt hitaasti. Hänellä on nyt koossa yksi maali ja yksi maalisyöttö.