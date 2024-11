Suomalaiselle Linda Bondestamille lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-palkinto

Suomalaiskirjailija Linda Bondestam on voittanut arvostetun ruotsalaisen August-palkinnon lasten- ja nuortenkirjallisuuden sarjan teoksellaan Hopi Hopi: Reippaan robotin tarina. Ruotsiksi kirjan nimi on Chop Chop: En tapper jordbos berättelse.



Bondestam on ollut neljä kertaa ehdolla palkinnon saajaksi.



Palkintoraadin mukaan Bondestamin dystooppinen robottieepos on mestariteos, jossa on niin huumoria kuin yhteiskuntakritiikkiäkin.



Edellisen kerran suomalaiskirjailija voitti August-palkinnon vuonna 2022.