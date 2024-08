Sankka sumu esti joitain lentoja laskeutumasta Helsinki-Vantaalle

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että heidän lentonsa esimerkiksi Vaasasta on ohjattu Tallinnaan odottelemaan sään parantumista. Myös muutama lento Tallinnasta ja Kuusamosta on peruttu ja odottaa sumun hälvenemistä.

Sumu on haitannut erityisesti pienempiä lentokoneita.

– Isommilla koneilla on paremmat mahdollisuudet tässä säässä laskeutua. Meidän ATR-koneet on erilaisia ja niissä on erilaiset laitteet. Tämä vaikuttaa vain laskeutumiseen, ei muuhun, Finnairin viestinnästä kerrotaan.