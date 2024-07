Stubb tapaa tänään Melonin

Tänään Stubbin on määrä keskustella Italian presidentti Sergio Mattarellan kanssa Quirinalen palatsissa Roomassa. Presidentin kanslia on ilmoittanut virallisten keskustelujen aiheiksi ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset sekä maiden kahdenväliset suhteet. Iltapäivällä Stubbin on määrä tavata Italian pääministeri Giorgia Meloni.