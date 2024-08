Stora Enson toisesta raakkutapauksesta uutta tietoa: Tästä syystä maastokäyntiä on lykätty

Eilen ilmoitetussa tapauksessa kerrottiin, että yhdessä purokohteessa on havaittu epäilty sääntörikkomus. Tapauksessa on epäily, että puron ylityksessä ei ole noudatettu ELY-keskuksen eikä Stora Enson omia ohjeita. Kyseisen puron sijaintia ei ole kerrottu julkisuuteen tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi, Kainuun ELY-keskukselta kerrotaan.

– Meillä on tieto, että tilanne kyseisellä purolla on erilainen eikä niin akuutti, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarojen vastuualueen johtaja Sari Myllyoja MTV Uutisille.

– Ajattelisin, että ei ole samanlaisesta tilanteesta kyse kuin Hukkajoella. Jos siitä on ajettu kerran yli, silloin siinä on vain kuolleena ne raakut joiden yli on ajettu, mutta jos ajettu satoja kertoja, niin tilanne on eri, Luhta kertoo MTV Uutisille.