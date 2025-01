SM-liigaseuran maajoukkuemiehen kausi ohi

Kouvolan KooKoon puolustaja Christian Kåsastul ei pelaa enää tällä kaudella.

Norjalaispakki loukkaantui viime viikolla harjoituksissa. Hänen kautensa on ohi, seura kertoo verkkosivuillaan.

27-vuotias norjalainen ehti pelata Kouvolassa tällä kaudella 27 ottelua tehopistein 1+6=7. Hän piipahti myös vuokralla Ilveksessä seitsemän ottelun verran ja nappasi yhden syötön.

Kåsastulilla on sopimus KooKoon kanssa vain kuluvasta kaudesta. Norjan maajoukkueen vakionimi on kiekkoillut SM-liigassa aiemmin HIFK:ssa kaudella 2022–2023.

Kouvolalaisseura on oivassa vireessä tällä hetkellä. Se on SM-liigan runkosarjassa sijalla yhdeksän. KooKoo on voittanut vuoden 2025 yhdeksästä ottelustaan seitsemän.