SM-liigan sensaatiovahti jatkaa Jukureissa

Täksi kaudeksi Jukureiden tolppien väliin siirtynyt Salminen on ollut yksi Jukureiden ja koko SM-liigan kuumimpia sensaatiopelaajia. 22-vuotias Salminen on torjunut käynnissä olevalla kaudella upeasti ja koppi on tarttunut 35 ottelussa 90,8 prosentin varmuudella. Salminen valittiin SM-liigan joulukuun parhaaksi pelaajaksi.