SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn myöntää suoraan: "Isoja rangaistuksia on jäänyt viheltämättä"

Jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä rangaistustilanteet ja kurinpitopäätökset ovat olleet isosti tikunnokassa. Milloin on ihmetelty sitä, miksi tiettyjä tilanteita ei ole viety eteenpäin ja milloin kentällä tehdyt päätökset ovat herättäneet hämmennystä. Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn myönsi suoraan C Moren haastattelussa: isoja jäähyjä on jäänyt viheltämättä. Lisää tästä jutun yläreunan videolta.