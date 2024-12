SM-liigajoukkue täräytti: uusi sopimus profiilihyökkääjälle

Radek Koblizek on tehnyt uuden sopimuksen Kouvolan KooKoon kanssa. Asia tuotiin julki perjantain Jukurit-pelin yhteydessä.

Tshekkiläishyökkääjä Koblizek, 27, jatkaa Kouvolassa myös kaudella 2025–26.

Koblizek on iskenyt tällä kaudella 36 ottelussa tehot 9+16=25. Tshekkiläishyökkääjä edusti ensimmäisen kerran KooKoota jo kaudella 2021–22.

– Miellyttävä ja positiivinen uutinen kesken pelin, KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrä totesi Koblizekin jatkosta.

– Koblizek on kasvanut vastuunkantajaksi, jolta saadaan tasaisen laadukasta tekemistä illasta toiseen. Hänellä on varaa edelleen nostaa tasoaan ja nousta Liigan tehokkaimpien hyökkääjien joukkoon. ”Kobla” on myös osoittanut sitoutumisensa KooKooseen, mikä on erinomainen asia seuralle, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi.

KooKoolla on yhteensä kahdeksan sopimusta ensi kaudeksi.