Sisäministeriön kansliapäälliköksi 26 hakijaa

Sisäministeriön kansliapäälliköksi haki 26 ihmistä. Hakijoiden joukossa on muun muassa sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape sekä Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.



Lisäksi paikkaa tavoittelevat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki, sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Tomi Vuori, sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja Teollisuuden Voiman turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi.



Haku päättyi keskiviikkona iltapäivästä. Virka täytetään helmikuun alusta alkaen.



Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkönä on vuodesta 2020 lähtien toiminut Kirsi Pimiä.