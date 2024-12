Red Bullin tallipäällikön Christian Hornerin mukaan päätösvalta Sergio Perezin jatkosta on kuljettajalla itsellään.

Perez, 34, on ollut koko Red Bull -aikansa toistuvien potkuhuhujen kohteena. Alkukaudesta neljä palkintosijaa ajanut meksikolainen on jäänyt kauden edetessä jämäsijoille ja on MM-taulukossa vasta kahdeksantena. Sunnuntaina Perez oli mukana kärkipään taistelussa Qatarin GP:ssä, kunnes pyörähti radalta ja keskeytti.

Red Bullin on jo pitkään huhuttu valmistelevan Perezille korvaajaa, mutta päätös asiassa on jätetty pitkälle syksyyn. Tiimi varmistaa mitä todennäköisimmin valmistajien MM-tittelin kauden viimeisissä kisoissa.

– ”Checolla” on ollut erittäin vaikea vuosi, ja pistetaulukon tilanne tietysti on mikä on, tallipäällikkö Christian Horner kommentoi Motorsport Weekin mukaan.

Red Bull keskittyy nyt viemään kauden kunnialla loppuun ennen kuin päätöksiä Perezin kohtalosta lyödään lukkoon. Horner vihjaa, että kuski tekee lopulta itse ratkaisun tulevaisuudestaan.

– Hän on tarpeeksi vanha ja viisas tietämään, mikä tilanne on. Katsotaan, missä olemme Abu Dhabin jälkeen.

– Annan Checon tehdä omat johtopäätöksensä. Kukaan ei pakota häntä suuntaan tai toiseen. Annan hänen… tämä ei ole tietenkään mukava tilanne hänelle, Horner jatkoi.

Red Bullin omat kasvatit ovat vielä suhteellisen kokemattomia kärkikamppailuista, joten varmennan ratkaisun hakemiseksi tiimin pitäisi katsella uutta kuskia muualta. Horner kieltäytyi spekuloimasta mahdollisilla korvaajilla.

– Tuo on minusta niin hypoteettinen aihe riippuen siitä, mitä Checon kanssa tapahtuu, Horner kommentoi.