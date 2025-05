Sean "Diddy" Combsin syyttäjät ovat ehkä menettäneet yhden avaintodistajista

Rap-moguli Sean ”Diddy” Combsia vastaan todistavista neljästä väitetystä uhrista yksi ei ehkä saavukaan oikeuteen.

Rap-moguli Sean ”Diddy” Combsin New Yorkin liittovaltion oikeudenkäynnin valamiehistö on lähes valmis, mutta syyttäjän valmius räppäriä vastaan on saattanut kokea kohtalokkaan iskun. Liittovaltion syyttäjien mukaan yksi neljästä avaintodistajasta ei ehkä tulekaan todistamaan.

Keskiviikkona valamiehistön valinnan aikana syyttäjät kertoivat tuomarille, että he ovat saattaneet menettää yhden Combsin neljästä, väitetystä uhrista, jonka oli määrä todistaa oikeudenkäynnissä.

Todistajan, joka on syytteessä nimetty uhriksi 3, oli määrä kertoa oikeudelle, miten Combs oli ”pakottanut hänet seksuaalisiin tekoihin” ja miten Combs oli ”käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen”. Syyttäjä sanoi, että he ovat nyt epävarmoja siitä, saapuuko uhri 3 oikeudenkäyntiin.

– Emme tiedä, aikooko hän saapua paikalle, ja yritämme kovasti selvittää asiaa, koska meillä on vaikeuksia kommunikoida hänen asianajajansa kanssa, syyttäjä Maurene Comey sanoi keskiviikkona.

Syyttäjätiimi antaa päivityksen tilanteesta perjantaiaamuna. Kolmen muun Combsin väitetyn uhrin on määrä todistaa oikeudenkäynnissä, missä kuullaan avauspuheenvuorot maanantaina.

Combsia syytetään viidessä syytekohdassa seksikaupasta, kiskonnasta ja kuljetuksesta prostituution harjoittamiseksi. Hän on sanonut olevansa syytön ja kiistänyt kaikki syytökset.

Perjantaina syyttäjä- ja puolustusryhmillä on tilaisuus kuulustella mahdollisia valamiehiä toisella kierroksella heidän taustastaan, mahdollisista väkivaltakokemuksistaan ja kyvystään punnita seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevia todisteita pysyen samalla puolueettomina ja tasapuolisina.

Jatkoon on tällä erää valittu 45 potentiaalista valamiestä. Perjantaina syyttäjä- ja puolustusryhmät rajaavat joukon 12 mieheen ja naiseen, jotka toimivat valamiehistössä, sekä kuuteen varajäseneen.

