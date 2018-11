Sauli Niinistö ärähti Venäjän ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta: "Venäjän tulee sallia vapaa merenkulku sitoumustensa mukaisesti"

Hänen mukaansa epävakaus alueella on jatkunut jo pitkään ja tilanteen etenemisen riski on korkea.

– On ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä. YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto on tarpeellinen, jotta tilanne saadaan pikaisesti vakautettua. Riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta on myös tarpeen, Niinistö ärähti.