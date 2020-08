Satelliittikuvista paljastuu Beirutin räjähdyksen tuhojen laajuus – satamasta kirjaimellisesti puuttuu osa

Räjähdys tapahtui satama-alueen varastotiloissa. Tänään otetuissa satelliittikuvissa näkyy, kuinka satamasta kirjaimellisesti puuttuu osa ja tilalla on vain merta.

Beirutissa tapahtuneessa räjähdyksessä on menehtynyt yli 100 ihmistä ja lähes 400 on loukkaantunut. Romahtaneiden rakennusten seasta etsitään yhä uhreja. Yli 300 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi.