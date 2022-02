Sara Parikan ja Johanna Puhakan podcast jatkuu – kaksikko palaa kulisseihin

Kulisseissa by Sara Parikka & Johanna Puhakka -podcast saa jatkoa. Uuden kauden jaksoissa sukelletaan muun muassa kasvutarinoihin ja näyttelijän työhön vaikuttaviin ilmiöihin, keskustellaan rohkeudesta ja julkisuuden valokeilasta sekä sen varjopuolista.

Juontajina jatkavat Salatuista elämistä ja Rantabaarista muistettavat Sara Parikka ja Johanna Puhakka . Jaksoissa kuullaan myös Saran ja Johannan kuulumiset sekä annetaan kuulijoille viikon tehtävä. Jaossa on palkintoja, kuten avustajan rooli suosikkisarjassa.

– Meillä on mielettömät vieraat! Itselläni on tullut monista keskusteluista sellainen olo, että olen jäänyt miettimään ja pohtimaan, ja oikeasti inspiroitunutkin tosi paljon, Parikka kertoo ilahtuneena.

– Meillä on aikamoinen kattaus, ja juuri niin kuin Sara sanoi, on jäänyt monista keskusteluista tosi hyvä energia leijumaan omaankin sieluun. Se on ollut aika siistiä. Kannattaa kuunnella! Puhakka kehottaa.