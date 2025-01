Sanna Marinin firmaan uusi ihminen

Uusi vastuuhenkilö ei ole tuttu julkisuudesta.

Entisen pääministerin Sanna Marinin MA/PI -yritys on saanut uuden jäsenen. Marin on edelleen yrityksen ainoa varsinainen jäsen ja uusi jäsen on varajäsen.

Varajäsen ei ole julkisuuden henkilö.

Marinin pääministeriaikainen entinen avustaja Tuulia Pitkänen jätti yrityksen johtopaikan tammikuun alussa.

Tuolloin kaksikko kertoi Instagramissa, että Pitkänen sai Tony Blair -instituutissa enemmän vastuuta, joten jotain piti töistä jättää pois.

Myös Marin työskentelee nykyään Tony Blair -instituutissa.

MA/PI -yritys toteuttaa konsultointi-, julkaisu-, ja puhetoimintaa.

Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.