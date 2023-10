Salkkarit-kaksikko kysyy suoraan: "Tämä on ehkä vähän tökeröä"

Salatut elämät -sarjassa on Miran biologisen äidin henkilöllisyyttä selvitetty syksyn jaksoissa. Lopulta Mira sai selville nimen Sanna Heikkinen.

Korun omistajaksi paljastui Joanna. Jutta ja Viola miettivät, voiko Joanna olla Miran äiti. He päättivät molemmat, etteivät he kerro Miralle Joannasta, ennen kuin he ovat täysin varmoja asiasta.