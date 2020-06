Salamanisku sai aikaan valtavat maastopalot Yhdysvalloissa viikko sitten – satoja koteja evakuoitu, sammutustyöt jatkuvat yhä

Sammutustöihin osallistunut satoja palomiehiä

CNN:n mukaan sammutustöihin on osallistunut kaikkiaan yli 400 palomiestä eri paloasemilta, KGUN 9:n mukaan maastoplaoja on hillitsemässä peräti 550 palomiestä.

Valtavaa maastoaluetta on pyritty sammuttamaan niin maasta kuin ilmastakin. Sammutustöihin on osallistunut useita helikoptereita ja muita ilma-aluksia, joilla paloalueille on kuljetettu ainetta, jolla maastopalot pyritään tukahduttamaan.