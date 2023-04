Saksan ulkoministeri vetoaa Kiinaan, jotta se pyytäisi Venäjää lopettamaan Ukrainan sodan

Annalena Baerbockin mukaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin äskettäinen vierailu Moskovaan osoitti, että Kiinalla on enemmän vaikutusvaltaa Venäjään kuin millään muulla maalla.

– On hyvä, että Kiina on ilmoittanut sitoutumisestaan ratkaisuun (Ukrainassa). Minun on kuitenkin sanottava suoraan, että ihmettelen, miksi Kiinan kanta ei tähän mennessä ole sisältänyt kehotusta Venäjälle sodan lopettamiseksi, Baerbock sanoi lehdistötilaisuudessa tavattuaan Kiinan ulkoministerin Qin Gangin.