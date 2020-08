Saksalaislääkärit "käväisivät" koomassa olevan Navalnyin luona – sairaala kieltää yhä siirron Saksaan: "Tämä on yritys tappaa hänet"

Varsinaista syytä sille, miksi Navalnyi on jo toista päivää koomassa ja hengityskoneessa, Murahovski ei kertonut.

Saksa ollut yhteydessä Venäjään

"Omskiin on vaarallista jäädä"

– On kuolettavan vaarallista jäädä Omskin sairaalaan, missä ei ole laitteita tai saa diagnoosia. Siirtokielto on yritys tappaa hänet. Sen takana ovat lääkärit ja petolliset viranomaiset, jotka siirron kielsivät, Navalnyin edustaja Jarmysh kertoi aiemmin.

Oppositiojohtaja on ollut tarkoitus viedä Berliiniin Charite-sairaalaan hoidettavaksi. Lentoa järjestäneen Cinema For Peace Foundation -järjestön johtaja Jaka Bizilj kertoi Bildille, että järjestö on saanut Venäjällä tarvittavat asiakirjat.