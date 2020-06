Saksa kieltää uusnatsiryhmän toiminnan – kyseessä jo kolmas vuoden sisällä kielletty äärioikeistolainen ryhmä

Saksan sisäministeriö ilmoittaa kieltäneensä äärioikeistolaisen uusnatsiryhmä Nordadlerin toiminnan. Ryhmä on toiminut pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

– Poliisitoiminta on ollut käynnissä tänä aamuna neljässä osavaltiossa, Saksan sisäministeriön tiedottaja Steve Alter kirjoitti Twitterissä.

Saksalaisen uutistoimisto DPA:n mukaan poliisioperaatioita on tehty Nordrhein-Westfalenin, Saksin, Brandenburgin sekä Ala-Saksin osavaltioissa.

Nordadler on kolmas pieni äärioikeistolainen ryhmä, jonka toiminta on kielletty Saksassa vuoden sisällä. Saksan sisäministeri Horst Seehofer on nimennyt äärioikeistolaiset ryhmät Saksan suurimmaksi turvallisuusuhaksi.