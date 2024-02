Sääennuste on hyytävän kirkas – 35 pakkasasteen raja jo rikki, pian kylmenee rajusti etelässäkin

Maan eteläosissa on runsaampaa pilvisyyttä ja lumikuuroja. Pääkaupunkiseudun länsipuolella lumisade on paikoin sakeaa, ja pöllyävä lumi saattaa haitata aamun työmatkaliikennettä.

Etelässä lämpötila on pysytellyt alle 10 pakkasasteessa. Kylmintä on viime yönä ollut aivan itärajan tuntumassa Kuhmossa, jossa on saatu nauttia liki 35 asteen pakkasista. Jyväskylän korkeudelta ylöspäin elohopea on näyttänyt yli 20 pakkasastetta.