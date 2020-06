Ruotsissa koronaan liittyvien kuolemien määrä nousi yli 5 000:n – uusia kuolemia 102

Edellisen vuorokauden aikana uusia kuolemia on tuoreiden lukujen mukaan kirjattu 102.

Kansanterveysviranomaisten mukaan Ruotsissa on ollut tähän mennessä yhteensä 5 041 koronakuolemaa.

Tartuntoja maassa on yli 54 500. Tartuntojen määrä nousi 1 239:llä tiistaista.